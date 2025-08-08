https://ria.ru/20250808/simonjan-2034252928.html

Симоньян рассказала, о чем ее новая книга

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян одним предложением описала идею и суть своей книги "В начале было

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян одним предложением описала идею и суть своей книги "В начале было Слово - в конце будет Цифра" . "Если бы меня спросили, о чем эта книга, сказать одним маленьким предложением, я бы сказала, что эта книга о том, что Бог есть, а смерти нет", - сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе в Севастополе. Новая книга главного редактора "России сегодня" вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ". О поступлении нового романа Симоньян в книжные магазины России стало известно 31 июля - и в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут. Новый роман повествует о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.

