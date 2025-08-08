В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы
© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны Грузии в Тбилиси
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления властей Грузии о нежелании подписывать договор о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией печально слышать, Цхинвал будет и дальше идти по пути интеграции с Россией, заявил РИА Новости посол страны в РФ Знаур Гассиев.
Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не готов подписывать "какие-либо договоры о неприменении силы" с Абхазией и Южной Осетией, но при этом намерен вернуть две республики мирным путем.
"Такие заявления для нас не новы, потому что совсем недавно прошел 64-й раунд Женевских переговоров, и на протяжении всего этого времени мы ставим вопрос о неприменении силы, так как хотим сосуществовать мирно с нашими соседями, но почему-то наш южный сосед этого не принимает. Для нас это очень печально. … Если Грузия, которая считает себя цивилизованным государством и говорит об этом во всеуслышание уже много лет после обретения независимости, не понимает этого и ведет политику двойных стандартов, то это очень печально", - сказал Гассиев в комментарии РИА.
Он добавил, что Южная Осетия и дальше будет идти по пути консолидации и интеграции с РФ. "Россия - наш основной стратегический партнер, наш главный союзник. Это государство, которое позволило нам сохранить свой этнос, свое государство... Естественно, мы будем идти по пути дальнейшей консолидации и интеграции с Российской Федерацией", - подчеркнул Гассиев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.