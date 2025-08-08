Рейтинг@Mail.ru
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 08.08.2025 (обновлено: 12:25 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/sila-2034103796.html
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы - РИА Новости, 08.08.2025
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы
Заявления властей Грузии о нежелании подписывать договор о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией печально слышать, Цхинвал будет и дальше идти по пути... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:33:00+03:00
2025-08-08T12:25:00+03:00
в мире
южная осетия
грузия
тбилиси
россия
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103944/27/1039442779_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_48a51140ebd89687308bb0585ed765ef.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления властей Грузии о нежелании подписывать договор о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией печально слышать, Цхинвал будет и дальше идти по пути интеграции с Россией, заявил РИА Новости посол страны в РФ Знаур Гассиев.Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не готов подписывать "какие-либо договоры о неприменении силы" с Абхазией и Южной Осетией, но при этом намерен вернуть две республики мирным путем."Такие заявления для нас не новы, потому что совсем недавно прошел 64-й раунд Женевских переговоров, и на протяжении всего этого времени мы ставим вопрос о неприменении силы, так как хотим сосуществовать мирно с нашими соседями, но почему-то наш южный сосед этого не принимает. Для нас это очень печально. … Если Грузия, которая считает себя цивилизованным государством и говорит об этом во всеуслышание уже много лет после обретения независимости, не понимает этого и ведет политику двойных стандартов, то это очень печально", - сказал Гассиев в комментарии РИА.Он добавил, что Южная Осетия и дальше будет идти по пути консолидации и интеграции с РФ. "Россия - наш основной стратегический партнер, наш главный союзник. Это государство, которое позволило нам сохранить свой этнос, свое государство... Естественно, мы будем идти по пути дальнейшей консолидации и интеграции с Российской Федерацией", - подчеркнул Гассиев.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20250808/saakashvili-2034099627.html
https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034043862.html
южная осетия
грузия
тбилиси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103944/27/1039442779_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_dd10238b1a70ef88584b185485ad7fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, грузия, тбилиси, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Южная Осетия, Грузия, Тбилиси, Россия, Ираклий Кобахидзе
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы

Посол Южной Осетии Гассиев назвал слова Грузии о неприменении силы печальными

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны Грузии в Тбилиси
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления властей Грузии о нежелании подписывать договор о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией печально слышать, Цхинвал будет и дальше идти по пути интеграции с Россией, заявил РИА Новости посол страны в РФ Знаур Гассиев.
Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не готов подписывать "какие-либо договоры о неприменении силы" с Абхазией и Южной Осетией, но при этом намерен вернуть две республики мирным путем.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
11:16
"Такие заявления для нас не новы, потому что совсем недавно прошел 64-й раунд Женевских переговоров, и на протяжении всего этого времени мы ставим вопрос о неприменении силы, так как хотим сосуществовать мирно с нашими соседями, но почему-то наш южный сосед этого не принимает. Для нас это очень печально. … Если Грузия, которая считает себя цивилизованным государством и говорит об этом во всеуслышание уже много лет после обретения независимости, не понимает этого и ведет политику двойных стандартов, то это очень печально", - сказал Гассиев в комментарии РИА.
Он добавил, что Южная Осетия и дальше будет идти по пути консолидации и интеграции с РФ. "Россия - наш основной стратегический партнер, наш главный союзник. Это государство, которое позволило нам сохранить свой этнос, свое государство... Естественно, мы будем идти по пути дальнейшей консолидации и интеграции с Российской Федерацией", - подчеркнул Гассиев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
00:22
 
В миреЮжная ОсетияГрузияТбилисиРоссияИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала