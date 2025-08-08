https://ria.ru/20250808/shveytsariya-2034147595.html

СМИ: швейцарского чиновника в ОБСЕ отстранили из-за передачи данных России

СМИ: швейцарского чиновника в ОБСЕ отстранили из-за передачи данных России - РИА Новости, 08.08.2025

СМИ: швейцарского чиновника в ОБСЕ отстранили из-за передачи данных России

Высокопоставленный швейцарский военный чиновник, до середины прошлого года находившийся в Вене в составе швейцарской делегации в Организации по безопасности и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:28:00+03:00

2025-08-08T14:28:00+03:00

2025-08-08T14:28:00+03:00

в мире

швейцария

россия

вена

александр грушко

сергей лавров

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Высокопоставленный швейцарский военный чиновник, до середины прошлого года находившийся в Вене в составе швейцарской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был отстранен от должности и отозван в Швейцарию из-за подозрений в якобы передаче информации России, утверждает телерадиокомпания SRF, ссылаясь на источники. По утверждению SRF, речь идёт о швейцарском полковнике, который уже более 20 лет служит в министерстве обороны и является влиятельной фигурой. Он занимал важную должность за рубежом, но более полугода назад его вернули в Швейцарию "в качестве наказания" из-за якобы передачи информации России летом 2024 года. В ответ на запрос министерство обороны подтвердило, что ему "известно об обвинениях, поэтому данный сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года"". По данным SRF, коллеги данного сотрудника считают такой перевод в виде наказания несоразмерным, так как причиной этому стал единичный инцидент. "Швейцарский полковник передал документ российской делегации, но всего через несколько часов этот документ и так был распространён по всей ОБСЕ. Несколько человек, знакомых с ситуацией, предполагают, что швейцарские власти отреагировали столь жестко только из-за давления со стороны других стран", - пишет телерадиокомпания. Как сообщили в министерстве обороны, дело расследует военная юстиция, в рамках расследования действует презумпция невиновности. В целях конфиденциальности минобороны не раскрывает других подробностей. В ответ на запрос швейцарский полковник заявил, что не уполномочен обсуждать служебные вопросы. В ходе собственного расследования SRF выяснила, что об инциденте также были проинформированы органы, осуществляющие надзор за деятельностью федеральной разведывательной службы (NDB), а именно контрольно-ревизионная комиссия (GPDel) и Независимое надзорное ведомство Федеральной разведывательной службы (AB-NDB). Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявляли РИА Новости в МИД Швейцарии в июле. Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241011/shvejtsarija-1977550753.html

https://ria.ru/20250630/shvejtsarija-2026308310.html

https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html

швейцария

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, россия, вена, александр грушко, сергей лавров, обсе