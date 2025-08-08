https://ria.ru/20250808/shvetsija-2034048132.html
Швеция выделила средства для общественных организаций Украины
в мире
украина
швеция
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Швеции выделяет около 10 миллионов долларов на поддержку общественных организаций Украины, говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства. "Правительство усиливает поддержку организаций гражданского общества на Украине... через выделение 100 миллионов крон (около 10,4 миллиона долларов - ред.)", - говорится в пресс-релиз. Согласно публикации, средства выделяются в рамках национальной стратегии по помощи гражданскому обществу развивающихся стран, рассчитанной на период с 2025 по 2029 год. Отмечается, что благодаря этим средствам общественные организации Украины смогут предоставлять срочную гуманитарную помощь, оказывать поддержку демократическим движениям и защитникам прав человека, а также способствовать долгосрочному развитию региона.
украина
швеция
