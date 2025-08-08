https://ria.ru/20250808/shvetsija-2034048132.html

Швеция выделила средства для общественных организаций Украины

Швеция выделила средства для общественных организаций Украины - РИА Новости, 08.08.2025

Швеция выделила средства для общественных организаций Украины

Правительство Швеции выделяет около 10 миллионов долларов на поддержку общественных организаций Украины, говорится в пресс-релизе на сайте шведского... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T01:32:00+03:00

2025-08-08T01:32:00+03:00

2025-08-08T01:34:00+03:00

в мире

украина

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139240/85/1392408515_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_f3ec553f6cc4f524019e8ef56f6a761d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Швеции выделяет около 10 миллионов долларов на поддержку общественных организаций Украины, говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства. "Правительство усиливает поддержку организаций гражданского общества на Украине... через выделение 100 миллионов крон (около 10,4 миллиона долларов - ред.)", - говорится в пресс-релиз. Согласно публикации, средства выделяются в рамках национальной стратегии по помощи гражданскому обществу развивающихся стран, рассчитанной на период с 2025 по 2029 год. Отмечается, что благодаря этим средствам общественные организации Украины смогут предоставлять срочную гуманитарную помощь, оказывать поддержку демократическим движениям и защитникам прав человека, а также способствовать долгосрочному развитию региона.

https://ria.ru/20250805/shvetsiya-2033488857.html

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, швеция