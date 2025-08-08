https://ria.ru/20250808/sever-2034118623.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Киевский режим за неделю потерял свыше 1290 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны России.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Киевский режим за неделю потерял свыше 1290 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны России."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны... За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1290 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин и 80 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
