Сервис "Профессионалы экспорта" поможет с международной логистикой

Сервис "Профессионалы экспорта" поможет с международной логистикой

экономика

логистика

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) позволяет компаниям подобрать логистическую компанию, которая организует доставку груза в другую страну или привезет необходимый груз в Россию, сообщает центр."Мировая транспортная система развивалась на протяжении десятилетий под влиянием разных факторов. Сегодня наибольшее влияние на развитие оказывает цифровизация, геополитика и стремление к устойчивому развитию. Логистику часто называют кровеносной системой мировой торговли. Морской, наземный и воздушный транспорт связывают глобальные цепочки производства и сбыта продукции, обеспечивая доставку сырья в места производства и готовой продукции непосредственно к потребителю. И от того, насколько тщательно участники мировой торговли продумывают доставку продукции, тем меньше будет риск возникновения непредвиденных ситуаций", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что 2025 год ознаменован значительной геополитической напряженностью, которая создает взаимосвязанные риски для глобальных цепочек поставок."Три основных фактора, которые комплексно влияют и оказывают мультипликативный эффект на мировую логистику - тарифные ограничения со стороны США, напряженность на Ближнем Востоке и продолжающееся санкционное давление в отношении России. Таким образом, макроэкономические изменения приводят к перебалансировке мировых грузопотоков и, как следствие, повышению стоимости коммерческих перевозок", - отмечают в центре.Воспользовавшись бесплатной консультацией по логистике, экспортеры могут выбрать различные варианты и способы доставки продукции на целевой рынок или ввоза продукции в Россию, а также сопутствующие услуги.Одним из наиболее востребованных направлений в логистическом сопровождении для экспортеров является организация полного цикла перевозок. Это комплексный подход, который охватывает не только непосредственную доставку товаров за рубеж или их ввоз в Россию, но и сопутствующие услуги, такие как профессиональное складское хранение для обеспечения сохранности груза, эффективные погрузочно-разгрузочные работы для минимизации рисков, аренду и предоставление специализированного перевозочного оборудования, а также надежное сопровождение на всех этапах пути. Такой подход позволяет оптимизировать логистику, снизить затраты и повысить надежность поставок, что особенно важно для компаний, ориентированных на международные рынки."Сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" - это надежный инструмент, который дает экспортерам возможность получать партнерские услуги от проверенных российских подрядчиков. Он упрощает поиск исполнителей для логистических операций, включая транспортно-экспедиторское обслуживание, и предоставляет релевантный подбор специалистов с клиентской поддержкой на всех этапах. Любой экспортер регулярно сталкивается с необходимостью привлечения специализированных транспортных компаний для решения логистических задач. Наш сервис предлагает не только консультации по логистике, но и комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Сервис "Профессионалы экспорта" был запущен в 2021 году, он призван создать удобное пространство, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут найти опытных партнеров для решения различных задач.Представитель компании, занимающейся авиа- и мультимодальными перевозками и являющейся аккредитованным коммерческим партнером в сервисе "Профессионалы экспорта", уточнил, что большинство исторически сложившихся логистических маршрутов и их "узкие места" хорошо известны профессионалам отрасли. Проблемными участками остаются ключевые международные автомобильные пункты пропуска, железнодорожные погранпереходы, терминалы морских портов и загруженные авиаузлы."Выбор надежного маршрута и партнера - это сложный и многогранный процесс, который требует глубокого понимания специфики каждого вида транспорта, постоянного мониторинга ситуации и готовности к быстрым решениям. Многолетний опыт, управление рисками, возможность предложить несколько вариантов маршрутов и своевременное информирование клиентов - все это позволяет минимизировать негативные последствия непредвиденных обстоятельств и гарантировать высокий уровень сервиса. В условиях современного рынка именно гибкость и адаптивность становятся залогом успешной логистики и удовлетворенности клиентов", - добавил спикер.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

