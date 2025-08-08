https://ria.ru/20250808/sel-2034126507.html
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператоры России не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов после схода селя в национальном парке в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Движение автотранспорта временно ограничено на участке дороги в Рицинском национальном парке в Абхазии в результате схода селевого потока, сообщило ранее в пятницу Sputnik Абхазия со ссылкой на "Ассоциацию силовых ведомств". "На данный момент туроператоры не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов", - сообщили в РСТ. ЧП произошло на 13-м километре дороги в районе Голубого озера. Поток снес автомобиль, разрушил тарзанку. По данным "Ассоциации силовых ведомств", движение на участке временно ограничено, пострадавших нет. На месте работают сотрудники парка и экстренных служб.
