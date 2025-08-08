Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии - РИА Новости, 08.08.2025
13:00 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sel-2034126507.html
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии - РИА Новости, 08.08.2025
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии
Туроператоры России не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов после схода селя в национальном парке в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2025
абхазия
россия
российский союз туриндустрии (рст)
происшествия
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператоры России не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов после схода селя в национальном парке в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Движение автотранспорта временно ограничено на участке дороги в Рицинском национальном парке в Абхазии в результате схода селевого потока, сообщило ранее в пятницу Sputnik Абхазия со ссылкой на "Ассоциацию силовых ведомств". "На данный момент туроператоры не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов", - сообщили в РСТ. ЧП произошло на 13-м километре дороги в районе Голубого озера. Поток снес автомобиль, разрушил тарзанку. По данным "Ассоциации силовых ведомств", движение на участке временно ограничено, пострадавших нет. На месте работают сотрудники парка и экстренных служб.
абхазия, россия, российский союз туриндустрии (рст), происшествия
Абхазия, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Происшествия
Туроператоры не зафиксировали жалоб россиян после схода селя в Абхазии

РСТ: туроператоры не фиксируют жалоб от россиян после схода селя в Абхазии

© пресс-служба Рицинского национального парка | Перейти в медиабанкПоследствия сошествия селевого потока в Рицинском национальном парке в Абхазии
Последствия сошествия селевого потока в Рицинском национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© пресс-служба Рицинского национального парка
Перейти в медиабанк
Последствия сошествия селевого потока в Рицинском национальном парке в Абхазии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператоры России не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов после схода селя в национальном парке в Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Движение автотранспорта временно ограничено на участке дороги в Рицинском национальном парке в Абхазии в результате схода селевого потока, сообщило ранее в пятницу Sputnik Абхазия со ссылкой на "Ассоциацию силовых ведомств".
"На данный момент туроператоры не фиксируют жалоб и каких-либо запросов от туристов", - сообщили в РСТ.
ЧП произошло на 13-м километре дороги в районе Голубого озера. Поток снес автомобиль, разрушил тарзанку. По данным "Ассоциации силовых ведомств", движение на участке временно ограничено, пострадавших нет. На месте работают сотрудники парка и экстренных служб.
На склоне Эльбруса сошел сель - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
На склоне Эльбруса сошел сель
6 августа, 16:27
 
АбхазияРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Происшествия
 
 
