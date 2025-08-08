Рейтинг@Mail.ru
Глава САП Украины заявил о препятствиях в работе ведомства
20:29 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/sap-2034238905.html
Глава САП Украины заявил о препятствиях в работе ведомства
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что в стране "никто не любит" работу этого ведомства, ему чинят препятствия. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. "Никто не любит нашу работу в этой стране. Полномочия, которые у нас есть, были переданы нам под давлением наших международных партнеров", - сказал Клименко в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам Клименко, для работы САП и НАБУ есть множество преград: так, НАБУ не может использовать прослушку, потому что каждый раз необходимо спрашивать на это разрешение у разведки. Кроме того, агентство постоянно сталкивается с обвинениями в том, что работает недостаточно эффективно. "Парламент через неделю восстановил независимость НАБУ и САП. Однако недоверие (к Зеленскому - ред.) останется... Когда НАБУ начало вести расследование в отношении его близкого круга, он, очевидно, последовал авторитарному рефлексу - и таким образом перешагнул жирную красную линию", - пишет Spiegel. Украинский депутат Инна Совсун в комментарии изданию заявила, что оппозиция узнала о рассмотрении законопроекта всего за три часа до заседания, хотя обычно об этом уведомляют за две недели.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
НАБУ и САП заявили о продолжающихся атаках
НАБУ и САП заявили о продолжающихся атаках
Вчера, 19:09
Путин высказался об эффективности НАБУ и САП на Украине
Путин высказался об эффективности НАБУ и САП на Украине
1 августа, 14:57
 
