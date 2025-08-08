https://ria.ru/20250808/sammit-2034177254.html

Китай подтвердил участие Моди в саммите ШОС

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подтвердил участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. В среду индийский телеканал NDTV сообщал, что Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. "Китай приветствует премьер-министра Моди, который прибудет в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. Я верю, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит станет сплоченным, дружественным и плодотворным мероприятием, и ШОС вступит в новый этап качественного развития с большим единством, более тесным сотрудничеством, большей жизнеспособностью и активностью действий", - заявил Го Цзякунь журналистам. Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

