13:01 08.08.2025
Туск планирует организовать саммит по безопасности в Балтийском море
в мире
балтийское море
польша
балтия
дональд туск
нато
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении организовать саммит по безопасности в Балтийском море. "Я созову саммит Совета государств Балтийского моря по вопросам безопасности на Балтийском море", - сказал он на пресс-конференции. По словам Туска, "Польша координирует усилия стран Балтии по укреплению безопасности на Балтийском море". "Мы также взаимодействуем с НАТО в целом на этом направлении", - добавил он.
в мире, балтийское море, польша, балтия, дональд туск, нато
В мире, Балтийское море, Польша, Балтия, Дональд Туск, НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении организовать саммит по безопасности в Балтийском море.
"Я созову саммит Совета государств Балтийского моря по вопросам безопасности на Балтийском море", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Туска, "Польша координирует усилия стран Балтии по укреплению безопасности на Балтийском море". "Мы также взаимодействуем с НАТО в целом на этом направлении", - добавил он.
В миреБалтийское мореПольшаБалтияДональд ТускНАТО
 
 
