Туск планирует организовать саммит по безопасности в Балтийском море
Туск планирует организовать саммит по безопасности в Балтийском море
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении организовать саммит по безопасности в Балтийском море. "Я созову саммит Совета государств Балтийского моря по вопросам безопасности на Балтийском море", - сказал он на пресс-конференции. По словам Туска, "Польша координирует усилия стран Балтии по укреплению безопасности на Балтийском море". "Мы также взаимодействуем с НАТО в целом на этом направлении", - добавил он.
