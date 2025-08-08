https://ria.ru/20250808/sammit-2034074253.html

Глава МИД Палестины рассказал о подготовке к российско-арабскому саммиту

Глава МИД Палестины рассказал о подготовке к российско-арабскому саммиту - РИА Новости, 08.08.2025

Глава МИД Палестины рассказал о подготовке к российско-арабскому саммиту

Палестинская национальная администрация (ПНА) активно готовится к участию в первом российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве

КАИР, 8 авг - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) активно готовится к участию в первом российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, и рассчитывает, что он сыграет роль в прекращении войны в секторе Газа, рассказала в интервью РИА Новости глава МИД ПНА Варсен Агабекян-Шахин. Ранее президент России Владимир Путин пригласил на саммит лидеров арабских государств. По его словам, большинство дружественных стран дали согласие на участие. "Мы сильно заинтересованы в проведении российско-арабского саммита, подготовка идет полным ходом. Рассчитываем на то, что результаты встречи внесут большой вклад в поддержку усилий, прилагаемых Россией и арабскими странами, для прекращения геноцида, насильственного перемещения и аннексии территорий (в секторе Газа – ред.)", - сказала она, подчеркнув, что сегодня палестинский полуэксклав переживает тяжелую гуманитарную катастрофу. Министр ПНА также отметила, что саммит поспособствует решению ближневосточного урегулирования между Палестиной и Израилем. "Мы также считаем, что саммит станет важным шагом для поддержки решения о создании двух государств (еврейского и арабского – ред.) и реализации итогов проведенной в Нью-Йорке (28-30 июля – ред.) конференции ООН по ближневосточному урегулированию", - добавила она. Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства. Из-за июньской эскалации на Ближнем Востоке мероприятие было перенесено на 28-30 июля. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой, нацеленной на ближневосточное урегулирование, за последние годы. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15-ти западных стран призвали к признанию государства Палестина. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. В том же году Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

