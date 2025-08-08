https://ria.ru/20250808/samara-2034250859.html
В Самарской области проверят сообщения о пытках со стороны полицейских
Полиция Самарской области назначила служебную проверку после сообщений в СМИ о том, что в регионе правоохранители якобы пытали мужчину, заставляя его признаться РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:17:00+03:00
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Полиция Самарской области назначила служебную проверку после сообщений в СМИ о том, что в регионе правоохранители якобы пытали мужчину, заставляя его признаться в совершении тяжкого преступления, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по области. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в Самарской области полицейские якобы пытали мужчину из села Красный Яр, которого ранее обвиняли в совершении тяжкого преступления. По указанному делу пострадавший и его родственник были оправданы судом еще в 2010 году. Однако в июне 2025 года к 37-летнему мужчине пришли сотрудники полиции и забрали его в отделение. Там они якобы избили его, подвергли пыткам, применяя электрошокер и заставили мужчину указать на место, где якобы были закопаны тела его жертв, затем отвезли его туда. По данным СМИ, на этом месте полицейские частично закопали мужчину, а затем снова вернулись с ним в отделение, где избили его из-за отказа признать вину. Правоохранители якобы запретили пострадавшему рассказывать в больнице о полученных травмах. Супруга мужчины наняла юриста, но полицейские заставили его отказаться от защиты, пишут СМИ. Позже его жена была задержана, ей угрожали депортацией из-за отсутствия гражданства РФ. Пострадавший направил заявления в региональные управления МВД и СК. "По выявленной публикации в сети интернет руководством главного управления МВД России по Самарской области назначено проведение служебной проверки", - сообщили в региональном ГУ МВД России РИА Новости. В СУСК России по Самарской области не стали комментировать опубликованные в СМИ сообщения.
