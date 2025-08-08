Рейтинг@Mail.ru
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 08.08.2025
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2025
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье - это юридическая территория России", - сказал Сальдо. По его словам, Херсон ждет своих жителей, а те, в свою очередь, хотят вернуться домой. "Херсон, ну как и любой другой город, он как живой, он ждет своих жителей. И жители, которые сейчас не живут в родном городе, они тоже ждут возвращения в свой город", - отметил глава региона. Сальдо рассказал, что украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас базируется неподалеку - в городе Николаеве.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье - это юридическая территория России", - сказал Сальдо.
По его словам, Херсон ждет своих жителей, а те, в свою очередь, хотят вернуться домой.
"Херсон, ну как и любой другой город, он как живой, он ждет своих жителей. И жители, которые сейчас не живут в родном городе, они тоже ждут возвращения в свой город", - отметил глава региона.
Сальдо рассказал, что украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас базируется неподалеку - в городе Николаеве.
Специальная военная операция на Украине
Херсонская область
Херсон
Николаев (Украина)
Владимир Сальдо
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
