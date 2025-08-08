https://ria.ru/20250808/saldo-2034056730.html
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2025
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T04:22:00+03:00
2025-08-08T04:22:00+03:00
2025-08-08T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
николаев (украина)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье - это юридическая территория России", - сказал Сальдо. По его словам, Херсон ждет своих жителей, а те, в свою очередь, хотят вернуться домой. "Херсон, ну как и любой другой город, он как живой, он ждет своих жителей. И жители, которые сейчас не живут в родном городе, они тоже ждут возвращения в свой город", - отметил глава региона. Сальдо рассказал, что украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас базируется неподалеку - в городе Николаеве.
https://ria.ru/20250807/vsu-2033861796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
херсон
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, николаев (украина), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Николаев (Украина), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области
Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области