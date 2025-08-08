https://ria.ru/20250808/saldo-2034056730.html

Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье - это юридическая территория России", - сказал Сальдо. По его словам, Херсон ждет своих жителей, а те, в свою очередь, хотят вернуться домой. "Херсон, ну как и любой другой город, он как живой, он ждет своих жителей. И жители, которые сейчас не живут в родном городе, они тоже ждут возвращения в свой город", - отметил глава региона. Сальдо рассказал, что украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас базируется неподалеку - в городе Николаеве.

