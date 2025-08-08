Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе
17:50 08.08.2025
Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили начал войну против Южной Осетии в августе 2008 года по поручению извне, выполняя указания "глубинного государства". "Это была катастрофическая авантюра Саакашвили, предательство, заказанное извне, "глубинным государством", - заявил Кобахидзе журналистам. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе

Кобахидзе: Саакашвили начал войну против Южной Осетии по поручению извне

ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили начал войну против Южной Осетии в августе 2008 года по поручению извне, выполняя указания "глубинного государства".
"Это была катастрофическая авантюра Саакашвили, предательство, заказанное извне, "глубинным государством", - заявил Кобахидзе журналистам.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
