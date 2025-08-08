https://ria.ru/20250808/saakashvili-2034213307.html

Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе

Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 08.08.2025

Саакашвили начал войну в 2008 году по указанию извне, заявил Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили начал войну против Южной Осетии в августе 2008 года по поручению... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T17:50:00+03:00

2025-08-08T17:50:00+03:00

2025-08-08T17:50:00+03:00

в мире

южная осетия

грузия

россия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили начал войну против Южной Осетии в августе 2008 года по поручению извне, выполняя указания "глубинного государства". "Это была катастрофическая авантюра Саакашвили, предательство, заказанное извне, "глубинным государством", - заявил Кобахидзе журналистам. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

https://ria.ru/20250808/saakashvili-2034099627.html

южная осетия

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, грузия, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили