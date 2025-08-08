Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
11:16 08.08.2025 (обновлено: 13:31 08.08.2025)
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Режим бывшего президента Михаила Саакашвили начал военные действия в августе 2008 года и нанес огромный ущерб национальным интересам Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе."Сегодня нам нужно вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством &lt;...&gt;, где говорится о том, что режим Саакашвили начал войну. &lt;…&gt; От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство", — сказал он.Как отметил глава правительства, резолюция Совета Европы и заключение тогдашней главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини указывают на то, что 7 августа 2008-го грузинские военные открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу."На рассвете 8 августа 2008 года тогдашний режим с гордостью объявил с самого утра, что они берут деревню за деревней, поселок за поселком, продвигаются к Цхинвалу, входят в Цхинвал, направляются к Рокскому туннелю", — напомнил Кобахидзе.По его словам, в результате действий партии Саакашвили погибли более 400 человек.Нападение на Южную ОсетиюВ ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Затем ее войска атаковали республику, приведя к разрушениям в Цхинвале.Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Россия не раз заявляла, что это отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
в мире, южная осетия, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, хайди тальявини, совет европы
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Режим бывшего президента Михаила Саакашвили начал военные действия в августе 2008 года и нанес огромный ущерб национальным интересам Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Сегодня нам нужно вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством <...>, где говорится о том, что режим Саакашвили начал войну. <…> От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство", — сказал он.
Как отметил глава правительства, резолюция Совета Европы и заключение тогдашней главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини указывают на то, что 7 августа 2008-го грузинские военные открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу.
"На рассвете 8 августа 2008 года тогдашний режим с гордостью объявил с самого утра, что они берут деревню за деревней, поселок за поселком, продвигаются к Цхинвалу, входят в Цхинвал, направляются к Рокскому туннелю", — напомнил Кобахидзе.
По его словам, в результате действий партии Саакашвили погибли более 400 человек.
Нападение на Южную Осетию

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Затем ее войска атаковали республику, приведя к разрушениям в Цхинвале.
Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Россия не раз заявляла, что это отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.
Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
В миреЮжная ОсетияГрузияРоссияМихаил СаакашвилиИраклий КобахидзеХайди ТальявиниСовет Европы
 
 
