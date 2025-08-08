https://ria.ru/20250808/rzhd-2034186162.html

РЖД добавят в приложение опцию просмотра маршрута животных

РЖД добавят в приложение опцию просмотра маршрута животных - РИА Новости, 08.08.2025

РЖД добавят в приложение опцию просмотра маршрута животных

РЖД в скором времени сделают в своем мобильном приложении опцию просмотра информации о виде животного, перевозимого на уже купленных соседних местах, и его... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:24:00+03:00

2025-08-08T16:24:00+03:00

2025-08-08T16:24:00+03:00

общество

транспорт

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/36/1516733638_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_9f144532ab51b43691c1f63fafaca00f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РЖД в скором времени сделают в своем мобильном приложении опцию просмотра информации о виде животного, перевозимого на уже купленных соседних местах, и его маршрут, сообщила компания. РЖД напоминают, что такая опция уже работает при покупке билета на сайте компании или в веб-приложении. Там пассажир не только видит, разрешен или нет провоз животных в вагоне (пиктограмма "лапка"), но и может выбрать место рядом с четырехлапым соседом или подальше от него, а также определить продолжительность предполагаемого соседства. "Такие места отмечаются на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении на них курсора можно еще увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования. В скором времени этот функционал станет доступным и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении. РЖД отмечают, что перевозку животного пассажир может оформить к своему билету даже в день поездки. "Поэтому информация на схеме может меняться вплоть до отправления поезда", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, транспорт, ржд