РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса

РПЦ отправляет до 200 волонтеров в месяц на восстановление домов в Донбассе
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправляет до 200 добровольцев в месяц на восстановление жилых домов в Донбассе, есть ресурс отправлять вдвое больше, рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.
"Сейчас поток добровольцев, новых волонтеров, которые к нам приходят и которых мы отправляем туда, – это где-то 150-200 человек в месяц. Этого мало – то есть у нас есть ресурс отправить в два раза больше и занять их делом", – сказал он на пресс-конференции.
Особенно, отметил он, не хватает мужчин, которые могли бы ремонтировать крыши. При этом волонтеры, отметил Куликов, работают там, где боевые действия уже не ведутся.
"Дорогу мы полностью оплачиваем из Москвы и некоторых других городов туда и обратно. Мы людей селим, кормим, и мы, конечно же, организуем всю работу и весь быт. Профессионалы там есть, которые всему учат абсолютно с нуля, то есть навыки никакие от человека не требуются. Требуется только одно – желание поехать и помогать людям. И около десяти дней свободного времени: одна смена у нас сейчас длится около восьми дней, плюс дорога – это значит десять дней", – добавил диакон.
Уже более двух лет в Донбассе под патронажем Русской православной церкви реализуется проект по восстановлению домов мирных жителей силами добровольцев. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
