Рейтинг@Mail.ru
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/rpts-2034161592.html
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса - РИА Новости, 08.08.2025
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса
Русская православная церковь (РПЦ) отправляет до 200 добровольцев в месяц на восстановление жилых домов в Донбассе, есть ресурс отправлять вдвое больше,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:24:00+03:00
2025-08-08T15:24:00+03:00
русская православная церковь
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996076623_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a718bccf9f040a51022552cbdb2e4295.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправляет до 200 добровольцев в месяц на восстановление жилых домов в Донбассе, есть ресурс отправлять вдвое больше, рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. "Сейчас поток добровольцев, новых волонтеров, которые к нам приходят и которых мы отправляем туда, – это где-то 150-200 человек в месяц. Этого мало – то есть у нас есть ресурс отправить в два раза больше и занять их делом", – сказал он на пресс-конференции. Особенно, отметил он, не хватает мужчин, которые могли бы ремонтировать крыши. При этом волонтеры, отметил Куликов, работают там, где боевые действия уже не ведутся. "Дорогу мы полностью оплачиваем из Москвы и некоторых других городов туда и обратно. Мы людей селим, кормим, и мы, конечно же, организуем всю работу и весь быт. Профессионалы там есть, которые всему учат абсолютно с нуля, то есть навыки никакие от человека не требуются. Требуется только одно – желание поехать и помогать людям. И около десяти дней свободного времени: одна смена у нас сейчас длится около восьми дней, плюс дорога – это значит десять дней", – добавил диакон. Уже более двух лет в Донбассе под патронажем Русской православной церкви реализуется проект по восстановлению домов мирных жителей силами добровольцев. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032949614.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996076623_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_7c2e29111f5ab7ceb95a0717e5bd9f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, донбасс, россия
Русская православная церковь, Донбасс, Россия
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса

РПЦ отправляет до 200 волонтеров в месяц на восстановление домов в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отправляет до 200 добровольцев в месяц на восстановление жилых домов в Донбассе, есть ресурс отправлять вдвое больше, рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.
"Сейчас поток добровольцев, новых волонтеров, которые к нам приходят и которых мы отправляем туда, – это где-то 150-200 человек в месяц. Этого мало – то есть у нас есть ресурс отправить в два раза больше и занять их делом", – сказал он на пресс-конференции.
Особенно, отметил он, не хватает мужчин, которые могли бы ремонтировать крыши. При этом волонтеры, отметил Куликов, работают там, где боевые действия уже не ведутся.
"Дорогу мы полностью оплачиваем из Москвы и некоторых других городов туда и обратно. Мы людей селим, кормим, и мы, конечно же, организуем всю работу и весь быт. Профессионалы там есть, которые всему учат абсолютно с нуля, то есть навыки никакие от человека не требуются. Требуется только одно – желание поехать и помогать людям. И около десяти дней свободного времени: одна смена у нас сейчас длится около восьми дней, плюс дорога – это значит десять дней", – добавил диакон.
Уже более двух лет в Донбассе под патронажем Русской православной церкви реализуется проект по восстановлению домов мирных жителей силами добровольцев. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
Демонтаж скульптуры Урса Фишера Большая глина №4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В РПЦ оценили демонтаж "Большой глины №4" в центре Москвы
2 августа, 07:32
 
Русская православная церковьДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала