https://ria.ru/20250808/rovno-2034176335.html

В Ровно депутату стало плохо при мобилизации

В Ровно депутату стало плохо при мобилизации - РИА Новости, 08.08.2025

В Ровно депутату стало плохо при мобилизации

Группа людей в городе Ровно на западе Украины заблокировала машину военкомата, пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:04:00+03:00

2025-08-08T16:04:00+03:00

2025-08-08T16:04:00+03:00

в мире

украина

ровно

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа людей в городе Ровно на западе Украины заблокировала машину военкомата, пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича, конфликт с военными закончился вызовом скорой помощи для депутата из-за инфаркта, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным издания, Москвич якобы не прибыл в учебный центр и его задержали сотрудники военкомата. По дороге автомобиль догнала и подрезала машина, в которой находились несколько "крепких мужчин", и началась потасовка. "Мобилизованным, которого пытались освободить мужчины, заблокировав автомобиль ТЦК (военкомата – ред.) в Ровно, оказался депутат Костопольского горсовета Виктор Москвич.... Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом "инфаркт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что полиция была на месте, при этом не вмешивалась. В Тернопольском областном военкомате 5 августа сообщали, что жители города Ровно на западе Украины заблокировали на машинах транспорт сотрудников военкомата, требуя выпустить мобилизованного. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033729435.html

https://ria.ru/20250730/okhota-2032308294.html

украина

ровно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ровно, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины