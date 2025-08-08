В Ровно депутату стало плохо при мобилизации
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа людей в городе Ровно на западе Украины заблокировала машину военкомата, пытаясь освободить мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича, конфликт с военными закончился вызовом скорой помощи для депутата из-за инфаркта, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, Москвич якобы не прибыл в учебный центр и его задержали сотрудники военкомата. По дороге автомобиль догнала и подрезала машина, в которой находились несколько "крепких мужчин", и началась потасовка.
"Мобилизованным, которого пытались освободить мужчины, заблокировав автомобиль ТЦК (военкомата – ред.) в Ровно, оказался депутат Костопольского горсовета Виктор Москвич.... Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом "инфаркт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что полиция была на месте, при этом не вмешивалась.
В Тернопольском областном военкомате 5 августа сообщали, что жители города Ровно на западе Украины заблокировали на машинах транспорт сотрудников военкомата, требуя выпустить мобилизованного.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.