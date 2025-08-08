https://ria.ru/20250808/rostrud-2034054528.html

Роструд назвал число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу

Роструд назвал число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Численность россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу, составило 2,4 тысячи человек во втором полугодии 2024 года, следует из данных Роструда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из данных, численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, составило 2 439 человек во втором полугодии 2024 года. В первом полугодии 2024 года альтернативную гражданскую службу проходили 2 022 человека. Во втором полугодии 2023 года альтернативную гражданскую службу проходили 1 645 человек, в первом полугодии - 1 199 человек.

