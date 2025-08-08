Рейтинг@Mail.ru
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 08.08.2025 (обновлено: 00:16 09.08.2025)
https://ria.ru/20250808/rostov-2034259099.html
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.08.2025
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону
Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-08T23:55:00+03:00
2025-08-09T00:16:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
александр скрябин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было."Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный... Возгорание ликвидировано", - написал Скрябин.По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250808/gorlovka-2034251779.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, александр скрябин, юрий слюсарь
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Горловке два жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Вчера, 22:34
"Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный... Возгорание ликвидировано", - написал Скрябин.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская областьАлександр СкрябинЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала