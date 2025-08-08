https://ria.ru/20250808/rostov-2034259099.html
Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было."Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный... Возгорание ликвидировано", - написал Скрябин.По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
