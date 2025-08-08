https://ria.ru/20250808/rostov-2034259099.html

Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону

Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.08.2025

Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-08T23:55:00+03:00

2025-08-08T23:55:00+03:00

2025-08-09T00:16:00+03:00

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

александр скрябин

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было."Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный... Возгорание ликвидировано", - написал Скрябин.По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20250808/gorlovka-2034251779.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, александр скрябин, юрий слюсарь