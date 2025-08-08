Рейтинг@Mail.ru
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/rossija-2034250179.html
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных - РИА Новости, 08.08.2025
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных
Правительство РФ представит президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании договора между Россией и Венесуэлой о передаче осужденных, соответствующее... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:08:00+03:00
2025-08-08T22:08:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93073/77/930737730_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_e70ade67949f4f203fec5d8e47ce6414.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство РФ представит президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании договора между Россией и Венесуэлой о передаче осужденных, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство РФ постановляет: одобрить представленный министерством юстиции РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных", - говорится в документе. "Представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора", - отмечается в тексте постановления.
https://ria.ru/20250805/maduro-2033380621.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93073/77/930737730_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_fa78e6e7fae6253c0daa696cdee2a04e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных

Правительство России предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных

© РИА Новости / Алексей ДружининФлаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Флаги Венесуэлы и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство РФ представит президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании договора между Россией и Венесуэлой о передаче осужденных, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство РФ постановляет: одобрить представленный министерством юстиции РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных", - говорится в документе.
"Представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора", - отмечается в тексте постановления.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы
5 августа, 04:38
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала