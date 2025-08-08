https://ria.ru/20250808/rossija-2034250179.html

Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных

2025-08-08T22:08:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

михаил мишустин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство РФ представит президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании договора между Россией и Венесуэлой о передаче осужденных, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство РФ постановляет: одобрить представленный министерством юстиции РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных", - говорится в документе. "Представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора", - отмечается в тексте постановления.

россия

венесуэла

2025

россия, венесуэла, владимир путин, михаил мишустин