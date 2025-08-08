https://ria.ru/20250808/rossija-2034250179.html
Россия предложит Венесуэле подписать договор о передаче осужденных
россия
венесуэла
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство РФ представит президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании договора между Россией и Венесуэлой о передаче осужденных, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство РФ постановляет: одобрить представленный министерством юстиции РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных", - говорится в документе. "Представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора", - отмечается в тексте постановления.
