В России выросло потребление мяса и мясопродуктов

В России выросло потребление мяса и мясопродуктов - РИА Новости, 08.08.2025

В России выросло потребление мяса и мясопродуктов

Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2024 году выросло почти на 2 килограмма - до рекордных 99,9 килограмма в среднем на человека в год, следует из... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T21:51:00+03:00

2025-08-08T21:51:00+03:00

2025-08-08T21:51:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91401/31/914013186_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_c4466561fed060c95111e4ae4c6fd771.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2024 году выросло почти на 2 килограмма - до рекордных 99,9 килограмма в среднем на человека в год, следует из доклада Росстата о динамике потребления продуктов питания в домашних хозяйствах. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств показывает уровень и структуру потребления основных продуктов питания, их стоимость, пищевую и энергетическую ценность потребленных продуктов и другое. Обследование охватывает 48 тысяч домохозяйств ежеквартально. При этом в объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома (в столовых на предприятиях, в школах, детских дошкольных учреждениях, ресторанах, кафе и других организациях общественного питания). Данные приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. Россияне в 2024 году стали есть мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) на 1,95 килограмма больше, чем годом ранее - 99,9 килограмма в среднем на человека в год с 98 килограммов в 2023 году. Это максимальное значение за всю историю наблюдений. В частности, выросло употребление в пищу говядины и телятины - до 9,4 килограмма на человека в год, свинины - до 17,4 килограмма, мясных полуфабрикатов и готовых изделий из мяса - до 10,2 килограмма, баранины и козлятины - до 1,3 килограмма. Потребление мяса птицы осталось на уровне 2023 года - 25,3 килограмма на человека в среднем в год. Колбас россияне стали есть чуть больше - 10,5 килограмма в 2024 году против 10,4 килограмма в 2023-м, а сосисок и сарделек наоборот меньше - 5,4 килограмма против 5,5 килограмма. Кроме того, в 2024 году все домохозяйства больше ели овощей и бахчевых - 110 килограммов против 107 килограммов в 2023 году. В том числе выросло потребление огурцов и помидор - на 0,4 килограмма, до 23,2 килограмма на человека в среднем за год; свеклы, моркови и других корнеплодов - на 0,2 килограмма, до 15,5 килограмма. Один россиянин в прошлом году в среднем съел на 1,4 килограмма арбузов и дынь больше, чем годом ранее - 15,1 килограмма. Потребление картофеля также выросло - на 0,5 килограмма, до 55,3 килограмма в год на человека. Свежих фруктов и ягод в России также стали есть больше - 46,7 килограмма в среднем в 2024 году против 45 килограммов в 2023 году. Потребление молока и молочных продукты (в пересчете на молоко) в прошлом году выросло на 2,4 килограмма - до 263,1 килограмма на человека. Хотя самого молока стали пить меньше на 0,2 килограмма - 42,2 килограмма. Немного снизилось также потребление сметаны и творога - до 5,5 килограмма и 7,4 килограмма, соответственно. Чуть-чуть больше употребляли в пищу кисломолочных продуктов, масла, сыра и мороженого. Хлеба, круп, бобовых и макарон среднестатистический россиянин в 2024 году съел 86,2 килограмма - на 0,7 килограмма меньше, чем в 2023-м. При этом пшеничный хлеб стали есть меньше на 0,8 килограмма - 23,9 килограмма в среднем за год, а риса и крупы на 0,1 килограмма больше - 7,4 килограмма и 15,1 килограмма в год, соответственно. Потребление макаронных изделий осталось на уровне прошлого года - 10,3 килограмма. Не изменился объем съедаемой рыбы и рыбных продуктов - 23 килограмма, а также сахара - 29 килограммов в год на человека.

