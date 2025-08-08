https://ria.ru/20250808/rossija-2034175337.html

Россия продолжит добиваться от Прибалтики сохранения культурного наследия

2025-08-08T16:01:00+03:00

в мире

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от стран Прибалтики сохранения культурного наследия живущих там нацменьшинств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее депутаты городского собрания Таллина приняли решение упразднить местный Центр русской культуры под видом его трансформации в так называемый "Котёл культуры". "В Прибалтике продолжается фронтальное наступление на права русскоязычных жителей, в том числе в образовательной и культурной сферах", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, в министерстве с тревогой обратили внимание на это решение таллинских депутатов. "Обеспокоенность российской стороны по вопросу упразднения Центра русской культуры доведена до международного сообщества. На профильных многосторонних площадках – ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО – Россия продолжит добиваться от прибалтийских государств выполнения их международных обязательств по сохранению культурного наследия проживающих на территории Латвии, Литвы и Эстонии национальных меньшинств. Будем внимательно следить за развитием ситуации", - добавила Захарова.

