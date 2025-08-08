Рейтинг@Mail.ru
00:16 08.08.2025 (обновлено: 00:20 08.08.2025)
Россия дала адекватный ответ на нападение Грузии на Южную Осетию
в мире
южная осетия
россия
грузия
мария захарова
михаил саакашвили
хайди тальявини
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия оказалась единственной страной, которая дала своевременный и адекватный ответ на вероломное нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по случаю очередной годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе. "В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение. Москва сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а позднее – признала Южную Осетию и Абхазию в качестве суверенных независимых государств", - говорится в комментарии Захаровой. Она напомнила, что вооруженное нападение на Южную Осетию совершили в нарушение всех международных договоренностей. "В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили в нарушение всех международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта совершил вооруженное нападение на Южную Осетию. Одновременно был предпринят штурм мест расположения российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира. Преднамеренный характер грузинской агрессии, приведшей к многочисленным жертвам среди мирных югоосетин и российских граждан, был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, действовавшей под эгидой Европейского союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини", - подчеркнула Захарова. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
в мире, южная осетия, россия, грузия, мария захарова, михаил саакашвили, хайди тальявини
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия, Мария Захарова, Михаил Саакашвили, Хайди Тальявини
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия оказалась единственной страной, которая дала своевременный и адекватный ответ на вероломное нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по случаю очередной годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе.
"В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение. Москва сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а позднее – признала Южную Осетию и Абхазию в качестве суверенных независимых государств", - говорится в комментарии Захаровой.
Она напомнила, что вооруженное нападение на Южную Осетию совершили в нарушение всех международных договоренностей.
"В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили в нарушение всех международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта совершил вооруженное нападение на Южную Осетию. Одновременно был предпринят штурм мест расположения российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира. Преднамеренный характер грузинской агрессии, приведшей к многочисленным жертвам среди мирных югоосетин и российских граждан, был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, действовавшей под эгидой Европейского союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини", - подчеркнула Захарова.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
В миреЮжная ОсетияРоссияГрузияМария ЗахароваМихаил СаакашвилиХайди Тальявини
 
 
