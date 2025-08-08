В российские войска поставили партию роботов "Депеша"

https://ria.ru/20250808/roboty-2034049964.html
Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы". РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа, уточнила пресс-служба. Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.
