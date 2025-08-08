https://ria.ru/20250808/roboty-2034049964.html

В российские войска поставили партию роботов "Депеша"

Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы". РИА Новости, 08.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

высокоточные комплексы

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа, уточнила пресс-служба. Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.

Дарья Буймова

Новости

безопасность, высокоточные комплексы, министерство обороны рф (минобороны рф)