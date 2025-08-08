Рейтинг@Mail.ru
В российские войска поставили партию роботов "Депеша"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 08.08.2025
В российские войска поставили партию роботов "Депеша"
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа, уточнила пресс-служба. Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.
безопасность, высокоточные комплексы, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Роботизированный комплекс "Депеша"
Роботизированный комплекс Депеша
© Фото : Ростех
Роботизированный комплекс "Депеша". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа, уточнила пресс-служба.
Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.
Специальная военная операция на Украине Безопасность Высокоточные комплексы Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
