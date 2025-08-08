https://ria.ru/20250808/reys-2034047103.html
Пассажиры севшего в "Шереметьево" рейса вылетели в аэропорт назначения
Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:13:00+03:00
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза в четверг вечером благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что пассажиров вернувшегося в "Шереметьево" рейса отправят в Пензу на резервном борте. "Рейс: SU 6545... Авиакомпания "Россия"... Sukhoi SuperJet 100... (Время вылета) по расписанию - 19.45 мск, фактическое - 23.32 мск. Статус - вылетел. (Время прибытия) по расписанию - 21.15 мск, ожидаемое - 01.07 мск", - указано на онлайн-табло.
