https://ria.ru/20250808/reys-2034047103.html

Пассажиры севшего в "Шереметьево" рейса вылетели в аэропорт назначения

Пассажиры севшего в "Шереметьево" рейса вылетели в аэропорт назначения - РИА Новости, 08.08.2025

Пассажиры севшего в "Шереметьево" рейса вылетели в аэропорт назначения

Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T01:13:00+03:00

2025-08-08T01:13:00+03:00

2025-08-08T01:13:00+03:00

происшествия

пенза

москва

пензенская область

олег мельниченко

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:215:3113:1966_1920x0_80_0_0_07447e2c67247ba6026aa64a12135edd.jpg

САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза в четверг вечером благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что пассажиров вернувшегося в "Шереметьево" рейса отправят в Пензу на резервном борте. "Рейс: SU 6545... Авиакомпания "Россия"... Sukhoi SuperJet 100... (Время вылета) по расписанию - 19.45 мск, фактическое - 23.32 мск. Статус - вылетел. (Время прибытия) по расписанию - 21.15 мск, ожидаемое - 01.07 мск", - указано на онлайн-табло.

https://ria.ru/20250807/samolet-2033879113.html

пенза

москва

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пенза, москва, пензенская область, олег мельниченко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100)