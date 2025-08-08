Рейтинг@Mail.ru
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи
16:29 08.08.2025 (обновлено: 18:10 08.08.2025)
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи - РИА Новости, 08.08.2025
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи
Популярный американский рэпер Akon стал свидетелем налета украинских БПЛА на Сочи, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Популярный американский рэпер Akon стал свидетелем налета украинских БПЛА на Сочи, пишет Telegram-канал Mash.В пятницу мэр города Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе.По данным источника, охрана артиста была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, несмотря на его желание спустится в лобби и быть рядом со своей командой."В отеле "Мантера", где остановилась звезда, всех попросили выйти из номеров и укрыться в лобби до окончания всей суеты. Секьюрити решили, что безопаснее не покидать апартаменты. На случай атаки дрона его попросили спрятаться в ванной", — говорится в материале.В тексте отмечается, что несмотря на тревогу, Akon сохраняет спокойствие и готовится к сегодняшнему концерту.В Медиадоме "Сириус", где в пятницу выступит артист, сообщили РИА Новости, что информации об отмене концерта не поступало, и все будет проведено, как планируется.Akon представит публике шоу, где прозвучат его главные хиты за более чем двадцатилетнюю карьеру, а также новые треки.Akon - хип-хоп и R&amp;B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.
сочи
в мире, сочи
В мире, Сочи
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи

Mash: американский рэпер Akon оказался свидетелем атаки беспилотников в Сочи

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Популярный американский рэпер Akon стал свидетелем налета украинских БПЛА на Сочи, пишет Telegram-канал Mash.
В пятницу мэр города Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе.
По данным источника, охрана артиста была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, несмотря на его желание спустится в лобби и быть рядом со своей командой.
"В отеле "Мантера", где остановилась звезда, всех попросили выйти из номеров и укрыться в лобби до окончания всей суеты. Секьюрити решили, что безопаснее не покидать апартаменты. На случай атаки дрона его попросили спрятаться в ванной", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что несмотря на тревогу, Akon сохраняет спокойствие и готовится к сегодняшнему концерту.
В Медиадоме "Сириус", где в пятницу выступит артист, сообщили РИА Новости, что информации об отмене концерта не поступало, и все будет проведено, как планируется.
Akon представит публике шоу, где прозвучат его главные хиты за более чем двадцатилетнюю карьеру, а также новые треки.
Akon - хип-хоп и R&B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.
