В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца
Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
москва
россия
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в вид заключения под стражу", - сказали в суде. Женщина обвиняется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), санкция которой составляет до 5 лет. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Женщину задержали, вину она признала. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.
москва
россия
