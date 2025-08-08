https://ria.ru/20250808/rebenok-2034096966.html

В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца

В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца - РИА Новости, 08.08.2025

В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца

Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:07:00+03:00

2025-08-08T11:07:00+03:00

2025-08-08T11:07:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в вид заключения под стражу", - сказали в суде. Женщина обвиняется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), санкция которой составляет до 5 лет. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Женщину задержали, вину она признала. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.

https://ria.ru/20250610/sud-2022051792.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия