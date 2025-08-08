Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца
11:07 08.08.2025
В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца
В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в вид заключения под стражу", - сказали в суде. Женщина обвиняется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), санкция которой составляет до 5 лет. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Женщину задержали, вину она признала. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.
В Москве арестовали женщину, утопившую в унитазе младенца

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал женщину, утопившую в унитазе общежития новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в вид заключения под стражу", - сказали в суде.
Женщина обвиняется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), санкция которой составляет до 5 лет.
По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Женщину задержали, вину она признала.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Суд не стал арестовывать школьницу, выбросившую младенца из окна
10 июня, 16:25
 
