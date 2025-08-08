https://ria.ru/20250808/pvo-2034254222.html

ПВО сбила 66 дронов ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО в пятницу уничтожила и перехватила еще 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа текущего года в период с 17.25 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Орловской области, 13 - над территорией Брянской области, 10 - над территорией Краснодарского края, 10 - над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Республики Адыгея, один - над территорией Тульской области, и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

