ПВО сбила 66 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 08.08.2025 (обновлено: 23:15 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/pvo-2034254222.html
ПВО сбила 66 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 66 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО в пятницу уничтожила и перехватила еще 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2025
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
брянская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО в пятницу уничтожила и перехватила еще 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа текущего года в период с 17.25 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Орловской области, 13 - над территорией Брянской области, 10 - над территорией Краснодарского края, 10 - над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Республики Адыгея, один - над территорией Тульской области, и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
россия, безопасность, орловская область, брянская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО в пятницу уничтожила и перехватила еще 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого августа текущего года в период с 17.25 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Орловской области, 13 - над территорией Брянской области, 10 - над территорией Краснодарского края, 10 - над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Республики Крым, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Республики Адыгея, один - над территорией Тульской области, и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьОрловская областьБрянская областьКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
