https://ria.ru/20250808/pvo-2034150863.html

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:39:00+03:00

2025-08-08T14:39:00+03:00

2025-08-08T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

вооруженные силы украины

кировский район

владислав шапша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, калужская область, вооруженные силы украины, кировский район, владислав шапша, россия