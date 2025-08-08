Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 08.08.2025 (обновлено: 14:43 08.08.2025)
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
вооруженные силы украины
кировский район
владислав шапша
россия
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
калужская область
кировский район
россия
безопасность, калужская область, вооруженные силы украины, кировский район, владислав шапша, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Кировский район, Владислав Шапша, Россия
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Кировском районе Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
