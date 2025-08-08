https://ria.ru/20250808/pvo-2034150863.html
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор...
2025-08-08T14:39:00+03:00
2025-08-08T14:39:00+03:00
2025-08-08T14:43:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силами ПВО на территории Кировского района Калужской области уничтожены четыре беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
