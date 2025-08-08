https://ria.ru/20250808/pvo-2034112525.html

ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа

Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

орловская область

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."Восьмого августа т.г. в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

