https://ria.ru/20250808/pvo-2034112525.html
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа - РИА Новости, 08.08.2025
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:08:00+03:00
2025-08-08T12:08:00+03:00
2025-08-08T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."Восьмого августа т.г. в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Орловская область
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
МО: ПВО с 9:45 до 11:15 мск уничтожила 13 БПЛА ВСУ над территорией России