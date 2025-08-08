Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 08.08.2025
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
ПВО уничтожила 13 беспилотников над территорией России за полтора часа
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."Восьмого августа т.г. в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
Новости
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Восьмого августа т.г. в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
