ПВО за ночь уничтожила 30 беспилотников над российскими регионами
08.08.2025
ПВО за ночь уничтожила 30 беспилотников над российскими регионами
Вооруженные силы за ночь сбили три десятка дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T07:22:00+03:00
2025-08-08T07:22:00+03:00
2025-08-08T08:39:00+03:00
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили три десятка дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 00:20 до 05:40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
