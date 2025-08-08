https://ria.ru/20250808/pvo-2034067662.html

ПВО за ночь уничтожила 30 беспилотников над российскими регионами

ПВО за ночь уничтожила 30 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 08.08.2025

ПВО за ночь уничтожила 30 беспилотников над российскими регионами

Вооруженные силы за ночь сбили три десятка дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили три десятка дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 00:20 до 05:40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

