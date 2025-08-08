https://ria.ru/20250808/pvo-2034066998.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА
2025-08-08T07:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
