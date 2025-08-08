Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 08.08.2025 (обновлено: 07:21 08.08.2025)
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
