Путин обсудил с Моди итоги беседы с Уиткоффом
2025-08-08T17:06:00+03:00
в мире
россия
индия
сша
владимир путин
нарендра моди
дональд трамп
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.
россия
индия
сша
