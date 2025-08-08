Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Моди итоги беседы с Уиткоффом - РИА Новости, 08.08.2025
17:06 08.08.2025
Путин обсудил с Моди итоги беседы с Уиткоффом
в мире
россия
индия
сша
владимир путин
нарендра моди
дональд трамп
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.
в мире, россия, индия, сша, владимир путин, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Россия, Индия, США, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.
