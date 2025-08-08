https://ria.ru/20250808/putin-2034200713.html

Путин обсудил с Моди итоги беседы с Уиткоффом

2025-08-08T17:06:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди основными итогами беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.

2025

