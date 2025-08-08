Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил подготовку северокорейских военных, заявил Лукашенко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 08.08.2025
Путин похвалил подготовку северокорейских военных, заявил Лукашенко
специальная военная операция на украине
россия
кндр (северная корея)
курская область
владимир путин
александр лукашенко
валерий герасимов
оон
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин в разговоре с ним хвалил северокорейских военных за хорошую подготовку. В ходе интервью журналист американского издания TIME спросил Лукашенко про участие военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области и поинтересовался, проинформировал ли президент Путин о решении привлечь их. "Я даже не знаю, как они привлекались. Скорее всего, это было не какое-то там стратегическое решение, а тактическое, в результате переговоров договорились в плане обучения, чтобы пороху понюхали. И мы как-то с Путиным в это время не встречались. Но когда встретились и мы подняли этот вопрос, он мне сам рассказал об этом. О подготовке северокорейцев. О том, что в некотором плане нам надо у них учиться действовать, они очень подготовленные", - сказал Лукашенко. В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в этот российский регион.
россия
кндр (северная корея)
курская область
россия, кндр (северная корея), курская область, владимир путин, александр лукашенко, валерий герасимов, оон, корейская народная армия
Специальная военная операция на Украине, Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Валерий Герасимов, ООН, Корейская народная армия
Путин похвалил подготовку северокорейских военных, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Путин в разговоре с ним хвалил северокорейских военных

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин в разговоре с ним хвалил северокорейских военных за хорошую подготовку.
В ходе интервью журналист американского издания TIME спросил Лукашенко про участие военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области и поинтересовался, проинформировал ли президент Путин о решении привлечь их.
Солдаты из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области
28 мая, 15:40
"Я даже не знаю, как они привлекались. Скорее всего, это было не какое-то там стратегическое решение, а тактическое, в результате переговоров договорились в плане обучения, чтобы пороху понюхали. И мы как-то с Путиным в это время не встречались. Но когда встретились и мы подняли этот вопрос, он мне сам рассказал об этом. О подготовке северокорейцев. О том, что в некотором плане нам надо у них учиться действовать, они очень подготовленные", - сказал Лукашенко.
В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в этот российский регион.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин оценил профессионализм военнослужащих КНДР
11 мая, 01:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВалерий ГерасимовООНКорейская народная армия
 
 
