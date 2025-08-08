Путин похвалил подготовку северокорейских военных, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Путин в разговоре с ним хвалил северокорейских военных
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин в разговоре с ним хвалил северокорейских военных за хорошую подготовку.
В ходе интервью журналист американского издания TIME спросил Лукашенко про участие военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области и поинтересовался, проинформировал ли президент Путин о решении привлечь их.
"Я даже не знаю, как они привлекались. Скорее всего, это было не какое-то там стратегическое решение, а тактическое, в результате переговоров договорились в плане обучения, чтобы пороху понюхали. И мы как-то с Путиным в это время не встречались. Но когда встретились и мы подняли этот вопрос, он мне сам рассказал об этом. О подготовке северокорейцев. О том, что в некотором плане нам надо у них учиться действовать, они очень подготовленные", - сказал Лукашенко.
В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в этот российский регион.
