Путин проинформировал Лукашенко о контактах с Уиткоффом

Путин проинформировал Лукашенко о контактах с Уиткоффом

2025-08-08T16:52:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о текущих российско-американских контактах с акцентом на итоги беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко президент Российской Федерации Владимир Путин информировал о текущих российско-американских контактах с акцентом на итоги беседы 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Белоруссии поблагодарил за информацию, высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, Лукашенко высказал искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе его недавнего рабочего визита в Россию. Также были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня.

