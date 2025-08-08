Рейтинг@Mail.ru
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии - РИА Новости, 08.08.2025
16:16 08.08.2025 (обновлено: 16:41 08.08.2025)
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности принять президента России Владимира Путина в своей стране позднее в этом году. РИА Новости, 08.08.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности принять президента России Владимира Путина в своей стране позднее в этом году."Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - сказал он.Индийский политик также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого они обсудили последние события вокруг Украины.В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения и дальнейшие шаги по углублению сотрудничества между двумя странами.
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности принять президента России Владимира Путина в своей стране позднее в этом году.
"Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - сказал он.
Индийский политик также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого они обсудили последние события вокруг Украины.
В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения и дальнейшие шаги по углублению сотрудничества между двумя странами.
Государственные флаги России и Индии
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
Вчера, 13:53
 
Индия, В мире, Россия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин
 
 
