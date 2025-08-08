https://ria.ru/20250808/putin-2034183055.html
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии
2025-08-08T16:16:00+03:00
2025-08-08T16:16:00+03:00
2025-08-08T16:41:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности принять президента России Владимира Путина в своей стране позднее в этом году."Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - сказал он.Индийский политик также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого они обсудили последние события вокруг Украины.В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения и дальнейшие шаги по углублению сотрудничества между двумя странами.
