Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 08.08.2025
16:13 08.08.2025 (обновлено: 16:34 08.08.2025)
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине."У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом (России Владимиром) Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", - написал Моди в соцсети X.Премьер Индии отметил, что в ходе разговора был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке дня и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства."Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - добавил Моди.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом (России Владимиром) Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", - написал Моди в соцсети X.
Премьер Индии отметил, что в ходе разговора был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке дня и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства.
"Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - добавил Моди.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт
Вчера, 10:33
 
