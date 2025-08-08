Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры - РИА Новости, 08.08.2025
15:05 08.08.2025 (обновлено: 15:10 08.08.2025)
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает агентство БелТА."Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также рассказал о результатах переговоров в целом.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает агентство БелТА.
"Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также рассказал о результатах переговоров в целом.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Fox News назвал страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
