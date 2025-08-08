https://ria.ru/20250808/putin-2034158071.html
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры - РИА Новости, 08.08.2025
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает агентство БелТА."Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также рассказал о результатах переговоров в целом.
Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры
