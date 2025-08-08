https://ria.ru/20250808/putin-2034158071.html

Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры

Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры - РИА Новости, 08.08.2025

Путин и Лукашенко обсудили по телефону российско-американские переговоры

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:05:00+03:00

2025-08-08T15:05:00+03:00

2025-08-08T15:10:00+03:00

владимир путин

в мире

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили российско-американские переговоры, сообщает агентство БелТА."Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также рассказал о результатах переговоров в целом.

https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034152306.html

россия

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, россия, сша, белоруссия, александр лукашенко