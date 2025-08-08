https://ria.ru/20250808/putin-2034153277.html
Путин не кровожадный, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, его российский коллега Владимир Путин не прикажет наносить удары по мирным людям. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, его российский коллега Владимир Путин не прикажет наносить удары по мирным людям. "Путин, он не кровожадный. Как бы вы ни описывали его в Америке, он не кровожадный. Он знает, что такое семья, дети, и "молотить", бить (не прикажет - ред.)…", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
