Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
2025-08-08T14:32:00+03:00
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.Опубликовать подробности канал обещает в скором времени.
