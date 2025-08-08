Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 08.08.2025 (обновлено: 14:52 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/putin-2034148747.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 08.08.2025
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:32:00+03:00
2025-08-08T14:52:00+03:00
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.Опубликовать подробности канал обещает в скором времени.
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034150199.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия
Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Россия
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
Опубликовать подробности канал обещает в скором времени.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко допустил, что Россия не против воздушного перемирия с Украиной
Вчера, 14:36
 
Владимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала