Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
