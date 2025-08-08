https://ria.ru/20250808/putin-2034131085.html

Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025

Путин провел совещание с членами Совбеза

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.

