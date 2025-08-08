Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025
13:21 08.08.2025 (обновлено: 13:45 08.08.2025)
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
