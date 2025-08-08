Рейтинг@Mail.ru
08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 08.08.2025
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после удара дрона ВСУ по центру города пострадали два человека. Пушилин уточнил, что пострадавшим - двум парням 2006 года рождения - оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины (в пятницу - ред.) совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден гражданский автомобиль.
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Фрагмент разорвавшегося снаряда
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после удара дрона ВСУ по центру города пострадали два человека. Пушилин уточнил, что пострадавшим - двум парням 2006 года рождения - оказывается медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины (в пятницу - ред.) совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден гражданский автомобиль.
