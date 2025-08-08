https://ria.ru/20250808/pushilin-2034255290.html

ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T23:20:00+03:00

2025-08-08T23:20:00+03:00

2025-08-08T23:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после удара дрона ВСУ по центру города пострадали два человека. Пушилин уточнил, что пострадавшим - двум парням 2006 года рождения - оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины (в пятницу - ред.) совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден гражданский автомобиль.

https://ria.ru/20250808/dnr-2034251321.html

донецкая народная республика

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины