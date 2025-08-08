https://ria.ru/20250808/pushilin-2034255290.html
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:20:00+03:00
2025-08-08T23:20:00+03:00
2025-08-08T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска пять раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после удара дрона ВСУ по центру города пострадали два человека. Пушилин уточнил, что пострадавшим - двум парням 2006 года рождения - оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины (в пятницу - ред.) совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии был поврежден гражданский автомобиль.
https://ria.ru/20250808/dnr-2034251321.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ пять раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР, применив ударные беспилотники