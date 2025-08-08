https://ria.ru/20250808/psou-2034142016.html
На границе Абхазии с Россией закрыли КПП из-за угрозы атаки дронов
На границе Абхазии с Россией закрыли КПП из-за угрозы атаки дронов - РИА Новости, 08.08.2025
На границе Абхазии с Россией закрыли КПП из-за угрозы атаки дронов
Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой главу... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:10:00+03:00
2025-08-08T14:10:00+03:00
2025-08-08T14:28:00+03:00
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой главу пограничного управления абхазской службы госбезопасности Рустама Латипова. "Пункт пропуска "Псоу" временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов", – говорится в сообщении. По словам Латипова, решение принято по согласованию между абхазской и российской сторонами.
