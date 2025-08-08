Рейтинг@Mail.ru
На границе Абхазии с Россией закрыли КПП из-за угрозы атаки дронов
14:10 08.08.2025 (обновлено: 14:28 08.08.2025)
На границе Абхазии с Россией закрыли КПП из-за угрозы атаки дронов
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой главу пограничного управления абхазской службы госбезопасности Рустама Латипова. "Пункт пропуска "Псоу" временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов", – говорится в сообщении. По словам Латипова, решение принято по согласованию между абхазской и российской сторонами.
россия, абхазия, sputnik абхазия, безопасность
Россия, Абхазия, Sputnik Абхазия, Безопасность
Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией
© Sputnik / Акоп Кущян
Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой главу пограничного управления абхазской службы госбезопасности Рустама Латипова.
"Пункт пропуска "Псоу" временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов", – говорится в сообщении.
По словам Латипова, решение принято по согласованию между абхазской и российской сторонами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Россия Абхазия Sputnik Абхазия Безопасность
 
 
