Минздрав на Урале начал проверку после гибели женщин из-за кубанской чачи
© Фото : 23 МВД/TelegramАвтомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике
Автомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области начало проверку после смерти двух жительниц региона, которые употребляли купленный на рынке на Кубани самодельный алкоголь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что жительница Челябинской области, вернувшись с отдыха 30 июля, угостила свою подругу купленным на Кубани алкоголем, после чего в течение двух суток одна умерла в Коркино, вторая - в Челябинске.
"В настоящее время проводится комплексная проверка. Запрошена вся необходимая медицинская документация, включая данные, предоставленные фельдшерами скорой медицинской помощи, оказывавшими помощь. Проводится детальный анализ действий медицинских работников в соответствии с установленными протоколами", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках расследования организована токсикологическая экспертиза для установления точных причин и обстоятельств произошедшего, отмечает минздрав.
Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.