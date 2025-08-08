https://ria.ru/20250808/protest-2034105676.html
Сторонники Гуцул вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе, где она временно содержится, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов."Сегодня сторонники главы автономии и Светланы Попан вышли на протестный пикет перед тринадцатой тюрьмой. Это манифест против произвола власти. Гуцул и Попан осуждены незаконно. Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", — сказал Кузнецов.По его словам, митинги и пикеты будут проходить ежедневно до пересмотра решения суда.В четверг парламент Гагаузии принял резолюцию, в которой осудил приговор. Также власти автономии договорились о проведении массовых мирных акций протеста.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Акция сторонников Гуцул и активистов блока "Победа" у СИЗО в Кишиневе
Сторонники Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" провели акцию у СИЗО в Кишиневе, требуя освобождения политика, сообщил РИА Новости советник главы Гагаузии Кузнецов. "Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", - сказал он.
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе, где она временно содержится, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов.
Во вторник районный суд в молдавской столице приговорил ее к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
"Сегодня сторонники главы автономии и Светланы Попан вышли на протестный пикет перед тринадцатой тюрьмой. Это манифест против произвола власти. Гуцул и Попан осуждены незаконно. Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", — сказал Кузнецов.
По его словам, митинги и пикеты будут проходить ежедневно до пересмотра решения суда.
В четверг парламент Гагаузии
принял резолюцию, в которой осудил приговор. Также власти автономии договорились о проведении массовых мирных акций протеста.
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.