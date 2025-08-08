https://ria.ru/20250808/prompark-2034111942.html
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100% - РИА Новости, 08.08.2025
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%
Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:06:00+03:00
2025-08-08T12:06:00+03:00
2025-08-08T12:06:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_e3ac2514ab0b177e12b44ceb92102c93.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тысячи компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены на 100%", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По словам зампреда, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Так, заполняемость в индустриальном парке "Титан" в Ленинском городском округе и в парке в городском округе Жуковский составляет 100%, "Ключ" в Дмитровском горокруге – 95%, "Импульс" в Раменском муниципальном округе – 86%. "Сегодня на разных этапах строительства находятся пять государственных индустриальных парков, четыре из них планируется запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок общей площадью более 1 тысячи гектаров", — добавила Зиновьева. Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html
московская область (подмосковье)
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1836_1920x0_80_0_0_97266f159ead2e61675bcc7d2eaddece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), жуковский
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Жуковский
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%
В Московской области 49 промпарков заполнены на 100%
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тысячи компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены на 100%", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По словам зампреда, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Так, заполняемость в индустриальном парке "Титан" в Ленинском городском округе и в парке в городском округе Жуковский составляет 100%, "Ключ" в Дмитровском горокруге – 95%, "Импульс" в Раменском муниципальном округе – 86%.
"Сегодня на разных этапах строительства находятся пять государственных индустриальных парков, четыре из них планируется запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок общей площадью более 1 тысячи гектаров", — добавила Зиновьева.
Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.