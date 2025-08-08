Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%

https://ria.ru/20250808/prompark-2034111942.html

Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тысячи компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены на 100%", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По словам зампреда, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Так, заполняемость в индустриальном парке "Титан" в Ленинском городском округе и в парке в городском округе Жуковский составляет 100%, "Ключ" в Дмитровском горокруге – 95%, "Импульс" в Раменском муниципальном округе – 86%. "Сегодня на разных этапах строительства находятся пять государственных индустриальных парков, четыре из них планируется запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок общей площадью более 1 тысячи гектаров", — добавила Зиновьева. Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.

