Рейтинг@Mail.ru
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100% - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:06 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/prompark-2034111942.html
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100% - РИА Новости, 08.08.2025
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%
Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:06:00+03:00
2025-08-08T12:06:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_e3ac2514ab0b177e12b44ceb92102c93.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тысячи компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены на 100%", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По словам зампреда, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Так, заполняемость в индустриальном парке "Титан" в Ленинском городском округе и в парке в городском округе Жуковский составляет 100%, "Ключ" в Дмитровском горокруге – 95%, "Импульс" в Раменском муниципальном округе – 86%. "Сегодня на разных этапах строительства находятся пять государственных индустриальных парков, четыре из них планируется запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок общей площадью более 1 тысячи гектаров", — добавила Зиновьева. Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html
московская область (подмосковье)
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1836_1920x0_80_0_0_97266f159ead2e61675bcc7d2eaddece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), жуковский
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Жуковский
Почти 50 индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%

В Московской области 49 промпарков заполнены на 100%

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из 72 индустриальных парков Подмосковья 49 заполнены на 100%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тысячи компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены на 100%", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По словам зампреда, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Так, заполняемость в индустриальном парке "Титан" в Ленинском городском округе и в парке в городском округе Жуковский составляет 100%, "Ключ" в Дмитровском горокруге – 95%, "Импульс" в Раменском муниципальном округе – 86%.
"Сегодня на разных этапах строительства находятся пять государственных индустриальных парков, четыре из них планируется запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок общей площадью более 1 тысячи гектаров", — добавила Зиновьева.
Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году
10:30
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)Жуковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала