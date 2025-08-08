https://ria.ru/20250808/proisshestviya-2034214956.html
В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков
В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков - РИА Новости, 08.08.2025
В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков
Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным несколько жителей региона, организовавших производство наркотиков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:01:00+03:00
2025-08-08T18:01:00+03:00
2025-08-08T18:01:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377983_0:92:3381:1994_1920x0_80_0_0_c3aca871aa107d86e90ca9bc5c27b5c3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным несколько жителей региона, организовавших производство наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства. "В ходе мероприятий изъято более 40,3 кг килограмм готовых синтетических наркотических средств и свыше 600 литров различных химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки нарколаборатории", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере). "Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250807/lenoblast-2034030367.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377983_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c5b8c5d339691cbfad57d52935e1d97a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков
В Нижегородской области сотрудники УФСБ изъяли более 40 килограммов наркотиков