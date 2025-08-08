https://ria.ru/20250808/proisshestviya-2034214956.html

В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков

В Нижегородской области изъяли более 40 килограммов наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным несколько жителей региона, организовавших производство наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства. "В ходе мероприятий изъято более 40,3 кг килограмм готовых синтетических наркотических средств и свыше 600 литров различных химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки нарколаборатории", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере). "Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

