В Дзержинске ищут убийцу женщины
В Дзержинске ищут убийцу женщины
Задушенную женщину обнаружили у дороги к пляжу в Дзержинске Нижегородской области, ведется розыск убийцы, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:12:00+03:00
2025-08-08T15:12:00+03:00
2025-08-08T15:31:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Задушенную женщину обнаружили у дороги к пляжу в Дзержинске Нижегородской области, ведется розыск убийцы, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Тело 48-летней женщины с признаками асфиксии было обнаружено 4 августа в лесополосе рядом с рекой Воложка в городе Дзержинске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Работу по уголовному делу ведут наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. В местных СМИ сообщается, что погибшая – тренер по фитнесу и восточным танцам.
