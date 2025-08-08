https://ria.ru/20250808/progulka-2034097131.html

В США изменили уровень реки для прогулки Вэнса с семьей, пишет NYT

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные инженеры изменили уровень реки Литл-Майами в штате Огайо, чтобы секретная служба США могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей, но он сам был не в курсе этого, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников секретной службы и пресс-секретаря Вэнса Тейлор Ван Кирк. "Военные инженеры подняли уровень реки в Огайо, чтобы секретная служба могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей... Представитель Вэнса заявила, что вице-президенту не было известно о том, что был сделан запрос об изменении стока воды в реку Литл-Майами 2 августа. Вэнсы отправились на лодочную экскурсию на 41-й день рождения вице-президента", - сообщает издание. По словам Ван Кирк, секретная служба часто принимает защитные меры без ведома Вэнса или его команды, как это произошло на день рождения вице-президента. После появления в СМИ информации о том, что уровень реки был изменен, демократы в Огайо и другие комментаторы раскритиковали эту прогулку. Представитель секретной службы Энтони Гульельми заявил, что ведомство, исходя из соображений безопасности, обратилось в инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик, пишет NYT. По словам представителя, лодки, используемые секретной службой для обеспечения безопасности и экстренной эвакуации, обычно оснащены мотором и нуждаются в большей глубине для работы, добавляет издание.

